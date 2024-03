Dazn, Marelli sul rigore negato alla Lazio: "Trattenuta netta di Bremer, VAR doveva intervenire"

Luca Marelli, ex arbitro e analista, è intervenuto ai microfoni di Dazn parlando del calcio di rigore chiesto dalla Lazio per la trattenuta di Bremer su Zaccagni

Luca Marelli, ex arbitro e analista, è intervenuto ai microfoni di Dazn parlando del calcio di rigore chiesto dalla Lazio per la trattenuta di Bremer su Zaccagni: "Su questo episodio non mi trovo d'accordo con la decisione di campo dell'arbitro, che non poteva vedere nulla perché stava seguendo l'azione sulla parte destra.

La trattenuta di Bremer è nettissima, mentre non c'è nessuna trattenuta da parte di Zaccagni. Per quanto l'arbitro non potesse vederlo, questo a mio parere è un episodio da VAR".