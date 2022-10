Dazn, Mastroianni: "Kvaratskhelia? Ho rischiato con i miei colleghi in redazione"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Dario Mastroianni, giornalista Dazn

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Dario Mastroianni, giornalista Dazn: "Non va affrettato il rientro di Anguissa, è meglio non rischiarlo perché il calendario è pieno di impegni e stiamo vedendo nelle altre squadre che le ricadute sono dietro l'angolo. Meglio perdere Anguissa per una gara in più adesso che per un mese intero. Ndombele? Nel primo tempo col Bologna non mi è dispiaciuto. Una crescita si è vista, contro il Lecce era stato anche un po' pasticcione. Anguissa in questo momento però è irraggiungibile da qualsiasi altro centrocampista del Napoli. Raspadori, Simeone o Osimhen? Mi aspetto la solita Roma bassa di baricentro, ma sarà una scelta che dipenderà dal modo di giocare di Spalletti. Mi aspetto ancora Raspadori dall'inizio. Kvaratskhelia? Ho rischiato con i miei colleghi in redazione, ma non dico nulla (ride ndr)... Si sta muovendo tanto senza palla, ma ha margini da fuoriclasse. Un georgiano tra i primi cinque al mondo farebbe specie per la storia di questo sport, ma complimenti al Napoli per quanto fatto".