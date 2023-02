Dazn, Matri: “Del Napoli di quest’anno mi impressiona una cosa, in passato era uno dei problemi”

"Spalletti sta facendo un lavoro impressionante, per quanto poco tempo ha avuto e per i tanti giocatori che hanno cambiato”.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di ‘Tutti bravi dal divano’ su Dazn, è intervenuto l’ex calciatore e opinionista Alessandro Matri: “A me del Napoli stupisce non come gioca ma la consapevolezza di essere forti che hanno adesso. Era uno dei problemi del Napoli, arrivavano a trequarti della stagione e sentivi che aveva un calo. Invece quest’anno continua a macinare ed ad andare avanti. Squadra piccola, squadra grande, non sbaglia più l’atteggiamento e quelle partite. Questa è la crescita importante che è avvenuta anche in pochissimo tempo. Spalletti sta facendo un lavoro impressionante, per quanto poco tempo ha avuto e per i tanti giocatori che hanno cambiato”.