Dazn, Matri: "Il Napoli ci ha messo tanto a costruire e si è rotto tutto facilmente"

Alessandro Matri, ex calciatore e opinionista, ha parlato della situazione del Napoli ai microfoni di Dazn durante Tutti Bravi dal Divano

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Matri, ex calciatore e opinionista, ha parlato della situazione del Napoli ai microfoni di Dazn durante Tutti Bravi dal Divano: "Ci sono state tante situazioni che hanno rotto gli equilibri, come la messa in discussione di Osimhen e Kvaratskhelia. Hanno rotto proprio l'entusiasmo che si era creato oltre alla forza sul campo. Questa distruzione veloce lascia tanti strascichi. Ci hanno messo tanto a costruire e si è rotto tutto facilmente, ora ci vorrà tempo per ricomporre il giocattolo".