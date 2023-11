Dazn, Montolivo: "Cambio d'allenatore vissuto con entusiasmo, con Garcia non c'era feeling"

Nel corso di ‘Tutti bravi dal divano’ su Dazn, è intervenuto l’ex calciatore e opinionista Riccardo Montolivo.

Nel corso di ‘Tutti bravi dal divano’ su Dazn, è intervenuto l’ex calciatore e opinionista Riccardo Montolivo: "Mazzarri? Quando non segui un allenatore vivi con entusiasmo e voglia le partite dopo il cambio, in altre situazioni invece puoi viverla male quando sei legato al vecchio allenatore ma con Garcia evidentemente il feeling non c’era.

Garcia ha fatto l’errore di cambiare troppo ed in una squadra che era legatissima a Spalletti".