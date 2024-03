Dazn, Montolivo: "Stasera vince il Napoli, azzardo un contraccolpo psicologico per l'Inter"

Intervenuto ai microfoni di Dazn Riccardo Montolivo, ex calciatore, ha commentato così la sfida di questa sera tra Inter e Napoli.

Intervenuto ai microfoni di Dazn Riccardo Montolivo, ex calciatore, ha commentato così la sfida di questa sera tra Inter e Napoli, coi nerazzurri che cercano punti per rafforzare il primato: "Anzi azzardo un contraccolpo psicologico per l'Inter dopo l'uscita dalla Champions, dico vittoria Napoli. Crisi Inter? No (ride, ndr) crisi no, stravincerà il campionato meritando però...".