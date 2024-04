Dazn, Parolo: "Il Napoli ha la 2ª miglior rosa in A, ma allenatore e ds fanno la differenza"

Marco Parolo, ex calciatore e opinionista, ha parlato della situazione del Napoli ai microfoni di Dazn durante Tutti Bravi dal Divano

Marco Parolo, ex calciatore e opinionista, ha parlato della situazione del Napoli ai microfoni di Dazn durante Tutti Bravi dal Divano: "ll Napoli è in un momento difficile e ha un calendario difficile. Dal mio punto di vista rischia di non entrare in Europa, eppure insieme al Milan ha la rosa più vicina a quella dell'Inter.

Ha perso un solo giocatore, ma anche allenatore e direttore sportivo. Questo fa capire che il pacchetto allenatore-direttore ad oggi fa la differenza. Adesso vedo perso anche un giocatore come Di Lorenzo, che ha provato a prendere in mano le redini di tutti, ma adesso si va a sovraccaricare di carichi maggiori che ti stravolgono".