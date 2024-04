Dazn, Pazzini: "Napoli fuori dalla Champions, la sconfitta dimostrazione di poca fiducia"

Giampaolo Pazzini, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Dazn parlando della situazione del Napoli

Giampaolo Pazzini, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Dazn parlando della situazione del Napoli: "Napoli fuori dalla corsa Champions? Penso di sì, sono tanti i punti di distacco. Poi la sconfitta di sabato ha fatto vedere poca fiducia nella squadra. Magari la sconfitta è stata più pesante di quello che abbiamo visto sul campo".

Dopo 14 anni consecutivi in Europa si rischia di non andarci proprio post-scudetto.

"La stagione va considerata nel suo insieme. Ci sono stati vari problemi, hanno cambiato tre volte allenatore. Ci sono un sacco di dinamiche complicate. Poi è chiaro che quando lasci per strada dei punti diventa più difficile rincorrere, i giocatori perdono autostima, il pubblico non è più contento. Si fa fatica a ricreare quell'armonia vincente".