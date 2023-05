Dazn, Pazzini: "Rottura ADL-Spalletti? Scudetto dopo 33 anni, non me l'aspettavo"

Gianpaolo Pazzini, ex attaccante e opinionista per Dazn in occasione di Napoli-Inter, ha commentato la rottura fra Spalletti e De Laurentiis.

