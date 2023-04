Dazn, Stramaccioni: "Pioli torna al DNA vincente del Milan. Osimhen out? Simeone dovrà farsi trovare pronto"

Andrea Stramaccioni, commentatore di Napoli-Milan per Dazn, ha analizzato i temi della gara e le scelte di formazione dei due tecnici.

Andrea Stramaccioni, commentatore di Napoli-Milan per Dazn, ha analizzato i temi della gara e le scelte di formazione dei due tecnici, partendo dal ritorno a quattro dei rossoneri in difesa: "È un ritorno al suo DNA naturale, ha vinto lo scudetto e ha fatto vedere il calcio migliore giocando a quattro. Pioli ha tamponato un periodo non facile con la difesa a tre. Osimhen out? Simeone dovrà farsi trovare pronto, l'assenza è pesante soprattutto dal punto di vista della personalità".