Dazn, Tiribocchi: “Il Napoli deve invertire il trend in casa, lo scudetto si vince al Maradona”

"Lo Scudetto si vince al Maradona". Così Simone Tiribocchi, ex attaccante e attuale commentatore DAZN, intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv.

”A Verona il Napoli ha disputato un ottimo primo tempo, dopo il raddoppio di Osimhen i gialloblù ci hanno messo l’impegno per rientrare in partita, ma la formazione di Spalletti ha vinto con merito.

Al Napoli la fisicità di Anguissa è mancata molto e lo si è visto soprattutto con il Milan. Il centrocampista camerunense ha giocato poco per via degli infortuni e della Coppa d’Africa. Ad inizio stagione si parlava del black power del Napoli, l’asse Koulibaly-Anguissa-Osimhen: ebbene, chi per un motivo, chi per un altro, tutti e tre sono venuti a lungo a mancare e ciò ha inevitabilmente penalizzato la squadra.

Ora che Spalletti ha recuperato tutti, il Napoli può vincere lo scudetto, deve però segnare di più e non solo con il nigeriano. A mio parere ci deve essere più finalizzazione, gli azzurri possono e devono segnare anche di rapina e non per forza costruire dal basso. Prendiamo Verona: il Napoli ha fatto due gol da rimesse laterali e ha vinto la partita. Non è necessario essere per forza belli, a volte i tre punti pisogna prenderseli anche giocando “sporco”.

La lotta scudetto è interessante: gli intrecci saranno tutti importanti, da qui alla fine ci sarà adrenalina, la settimana la vivi sempre così, per quanto riguarda il Napoli la squadra ha costruito i suoi successi lontano dal Maradona ed è un paradosso: i campionati si costruiscono in difesa, e qui il Napoli sta andando benissimo, e soprattutto in casa, non so se è una questione di pressione o altro ma bisogna invertire il trend a Fuorigrotta”.