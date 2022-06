Dazn, Turci su Deulofeu: “Ha raggiunto la maturità, una dote lo rende molto utile”

"Quando è nella sua comfort zone diventa davvero un protagonista, bisogna vederlo in una grande squadra".

Tommaso Turci, giornalista e telecronista di Dazn, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha sistemato qualcosa, ma dovrà capire chi resterà, se vuole continuare a crescere deve puntare ancora su certi elementi.

Futuro incerto per Mertens e Osimhen? Parliamo di due giocatori che hanno fatto il pacchetto offensivo del Napoli quest’anno. Mertens riesce anche a trasmettere cosa significa indossare la maglia del Napoli ai giovani, uno così non lo lascerei mai andar via. Per quanto riguarda Osimhen, quest’anno potrebbe davvero essere la sua stagione, bisogna capire però quali sono i piani del Napoli.

Deulofeu? Ha fatto una stagione molto positiva sotto il profilo dei numeri, ha recuperato alla grande da un brutto infortunio al crociato. Quando è nella sua comfort zone diventa davvero un protagonista, bisogna vederlo in una grande squadra. Credo che quest’anno ha raggiunto la maturità per una grande, poi dalla sua ha anche il fatto di essere un giocatore molto duttile e questo lo rende molto utile. Nel 4-2-3-1 potrebbe essere collocato largo a destra, poi magari Spalletti potrebbe avere l’intuizione di collocarlo in un altro ruolo come fece Sarri con Mertens.

Kvaratskhelia? Bisogna capire l’approccio con il nostro campionato, ha qualità e può essere un crack. Ma fino a quando non hai l’impatto con la Serie A non puoi mai saperlo se sarà così”.