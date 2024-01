Eurorivali - Barcellona, Xavi: "Preoccupato per la difesa, regaliamo tanto"

Xavi, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Las Palmas.

Xavi, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Las Palmas: "Domani è un inizio difficile. Dopo il Girona, il Las Palmas è la squadra rivelazione della stagione. Pimienta è un grande allenatore, gioca un buon calcio, molto simile a quello che stiamo cercando. Propone un calcio offensivo, come noi. Lo conosco, andiamo d’accordo. Sarà una lotta per la palla. L’avversario molto difficile ma il suo gioco allegro può avvantaggiarci. Ci siamo allenati bene. Le parole non servono ed è ora di agire sul campo. Dobbiamo giocare bene e avere continuità".

Su Vitor Roque, nuovo acquisto del Barça: "Sarà convocato".

Xavi duro con i giocatori dopo la gara contro l’Almería: "I prossimi mesi vedrò se ha funzionato, se giochiamo bene e troviamo la giusta dinamica. Domani vogliamo vincere. Non sono uno che dà messaggi attraverso la stampa. Ti dico le cose in faccia. Hanno preso la mia rabbia in modo positivo".

Sul possibile arrivo Aleix García, centrocampista del Girona: "Non ho parlato con Aleix né con un altro calciatore. Dipendiamo dal fairplay e da ciò che possiamo fare. Sono in contatto con il presidente e Deco. Non ci sono novità, al momento".

Iñigo Martínez giocherà al Las Palmas? "Domani non ci sarà, domenica ci sarà per la partita di Coppa".

I propositi di Xavi per il 2024: "Successi. L’obiettivo è vincere titoli. In campionato abbiamo bisogno di punti e in Champions stiamo facendo bene. E presto ci saranno due competizioni spettacolari come la Coppa e la Supercoppa. Salute, felicità e soprattutto vittoria".

Le condizioni Pedri: "Ha buoni sensazioni. Speriamo che prima o poi possa unirsi al gruppo. Ha voglia di giocare e ha buoni sentimenti".

Il suo messaggio è arrivato ai giocatori? "Dovevo parlare in modo chiaro ed enfatico. Non eravamo al livello richiesto dal Barça nel primo tempo contro l’Almería. I giocatori lo hanno capito".

L’impressione Vitor Roque: "Andremo a poco a poco. Ha 18 anni e non possiamo caricarlo di responsabilità. Lui è preparato. In questa fase si è preso cura di sé, si è adattato bene alla squadra ma saremo prudenti".

Lewandowski potrebbe trarre vantaggio dalla concorrenza di Vitor Roque? "Non solo Lewandowski, ma Joao, Raphinha, Lamine. Ci aiuterà a generare competitività. È un aspetto positivo il suo arrivo".

Per vedere i risultati bisogna giocare bene: "Completamente d’accordo. Abbiamo perso contro il Girona ma abbiamo giocato un’ottima partita. In campo della Real Sociedad non abbiamo giocato bene e abbiamo vinto. Dobbiamo replicare le partite contro Madrid o Girona, ma per novanta minuti. Attraverso il gioco i risultati arriveranno. E dobbiamo migliorare in alcuni ambiti".

Lewandowski in panchina e Vitor Roque in campo? "Non posso trattare un calciatore diversamente da un altro. Il gruppo è al di sopra dell’individualità. Abbiamo bisogno di lavoro, pressione, intensità".

Ancora su Lewandowski e Vitor Roque: "Possono giocare insieme, possono adattarsi. Non si trattava di un giocatore, ma dell’intera squadra".

Se potesse scegliere tra Halaand o Mbappé? "Non abbiamo la situazione finanziaria per ingaggiare questi giocatori. Resto con quelli che ho. Continuo con l’emozione del primo giorno. Speriamo di poter ripetere i successi della scorsa stagione".

Su Frenkie de Jong: "È molto esigente con se stesso. È uno dei migliori centrocampisti al mondo. Abbiamo trovato una posizione che si adatta perfettamente alle sue condizioni. Quando non è in quella posizione, si vede. Ha capacità di leadership e non si lascia attrarre dalla palla".

Quale reparto la preoccupa di più? "Mi preoccupa di più la difesa. Quest’anno stiamo regalando tanto e l’anno scorso in difesa siamo stati straordinari. In questa stagione segnando due gol tante volte non abbiamo vinto la partita. Soffro l’aspetto difensivo. Ci stiamo adattando molto".

Il giudizio su Julián Araujo, ex Barça che gioca in prestito al Las Palmas: "Bojan lo sta seguendo. Ha giocato e sta giocando bene. La sua evoluzione è molto positiva. Sono molto felice per lui".