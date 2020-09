Forbes, Dell'Olio: "Col lockdown la Juve ha perso 50 milioni di fatturato e non è finita qui..."

In 'Diretta Sportiva', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Sportiva, è intervenuto Luigi Dell'Olio, giornalista di Forbes Magazine. "La riduzione del fatturato della Juventus causato dal lockdown è di 50 milioni, circa il 12%, il problema è capire quale impatto avrà sul prossimo esercizio perché la crisi non è ancora finita, basti pensare alla questione dei mancati incassi dai biglietti che non è ancora quantificabile. La variabile sponsor e soprattutto botteghino incide molto di più sui piccoli club dove arriva al 35% del fatturato e nelle serie inferiori fino al 60% del bilancio. Servirebbe una riforma rapida dei campionati minori, non ci possiamo permettere tutti questi club di serie C".

QUESTIONE FPF - "Il Fair play finanziario non ha l'obiettivo di riequilibrare le risorse ma di rendere sostenibile il calcio, ". Ora non avrebbe senso essere rigidi con certi parametri, quello che importa alla Uefa è che le società siano sostenibili. La Juve ha avuto la fortuna o bravura di aver fatto un importante aumento di capitale pochi mesi fa quindi ha ancora un patrimonio netto positivo ovvero delle basi in virtù delle quali se ci fossero ulteriori perdite potrebbero essere coperte".