Gazzetta, D'Angelo: "Il Napoli ha fissato i due obiettivi minimi per questa stagione"

Vincenzo D’Angelo, firma de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live in onda su Radio Marte: "Ricostruzione del Napoli nelle parole di De Laurentiis, quali obiettivi concretamente e perseguibili nella prossima stagione? Difficile dirlo, lo scorso anno nessuno si aspettava la vittoria del Napoli dopo tutte quelle partenze. L’ambizione degli azzurri è continuare ad essere competitivi sia in Italia (dove proverà a difendere lo scudetto o, in seconda battuta, a confermarsi tra le prime quattro) sia in Europa, dove vuole almeno confermarsi tra le prime otto squadre del Vecchio Continente”.