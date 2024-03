Gazzetta, D'Angelo: "Se il Napoli farà risultato a Barcellona vorrà dire una sola cosa"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport: “Domani è la partita della stagione, non una qualsiasi. Il Napoli si gioca tutto o quasi dopo un’annata deludente. Le premesse erano altre, ma gli azzurri ora sono in ripresa sia fisicamente che tatticamente. C’è di nuovo il piacere di giocare insieme e di divertirsi. Contro il Barcellona si può eguagliare il record dei quarti di Champions, ma fare risultato lì significherebbe che il Napoli è tornato una grande squadra. Anche i blaugrana vengono da una stagione complicata, con un allenatore che saluterà a fine stagione. Ci sono tanti incastri e tanti incroci che rendono questa partita cruciale per entrambe le squadre.

Le scelte di Calzona? Mi aspetto la classica formazione, con Olivera di nuovo titolare, Traoré a centrocampo e Rrahmani che torna in difesa. L’avvicinamento di De Laurentiis? Il Napoli è l’unico club italiano presente in Europa da 14 anni consecutivi. Sappiamo quanto la magia di queste notti passi anche da queste cose e il presidente lo ha sempre sottolineato. Oggi il Napoli è una grande piazza europea e non va dimenticato dopo una sola stagione di difficoltà. Ora non esiste più un Napoli solo legato a Maradona, ma un Napoli contemporaneo pieno di giocatori forti. Contro il Barça mi aspetto di vedere Osi e Kvara al top, dovrà essere la loro notte. Parliamo di due campioni e poi quella di domani sera potrebbe essere l’ultima notte di Champions di Osimhen con il Napoli, con tutti gli scongiuri del caso. Parliamo di un campione già dentro la storia di questo club e domani proverà a fare bella figura. Stesso dicasi per Kvaratskhelia, che si è ripreso dopo un momento negativo. A Barcellona, tutto il Napoli metterà in mostra la voglia di riscatto dopo una stagione frustrante”.