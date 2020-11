Gazzetta, Malfitano pessimista: "Il Napoli ha poche chance di ribaltare la sentenza"

Durante “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport. “Do poche chance al Napoli di ribaltare il verdetto emesso dal giudice sportivo in primo grado e dalla Corte sportiva d’Appello in secondo – ha detto Malfitano a Radio Crc – bisognerà capire che cosa succederà alla giustizia ordinaria, però credo che ci siano poche possibilità di giocare sul campo la gara di Torino e di vedersi restituito il punto di penalità”.

SULLA SENTENZA - Secondo Malfitano “La bufera che ha investito il Napoli poteva essere evitata. Per me il Napoli avrebbe fatto bene quantomeno a raggiungere Torino per capire che cosa sarebbe successo da lì sino all’inizio della gara. Il fatto di aver disdetto la prenotazione dei tamponi da effettuare a Torino, purtroppo, ha dato forza alle parole di Sandulli. Il presidente della Corte d’Appello ha calcato la mano per lanciare un messaggio agli altri club sulla necessità di osservare il protocollo senza fare storie”.

OBIETTIVI DI CAMPO - Per quanto riguarda, invece, il calcio giocato, per Malfitano “Il Napoli è una delle candidate alla lotta scudetto. Capisco che Gattuso debba tenere a freno gli entusiasmi, ma è giusto anche dichiarare i propri obiettivi. Per me il Napoli è inferiore soltanto alla Juventus”. Infine, per quanto riguarda Gattuso, “La sua incidenza è totale nel bene e nel male. Gattuso sta facendo bene, ma in certe gare, come quelle contro Az, Sassuolo, Rijeka e Bologna, ha dimostrato di necessitare ancora di un periodo di apprendistato”.