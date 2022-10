Gazzetta, Vocalelli ammette: "Sbagliato giudizio sul Napoli, Kvara e Kim intuizioni geniali"

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto il giornalista Alessandro Vocalelli, editorialista de La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto il giornalista Alessandro Vocalelli, editorialista de La Gazzetta dello Sport: “Penso che si possa andare avanti con grande entusiasmo. Ho sbagliato il giudizio sul Napoli, ci sono state delle intuizioni geniali come Kvaratskhelia e Kim. Giocatori che conoscevano e contavano, ma nessuno si aspettava questo impatto. Mi sembra una squadra dove niente succede per caso, ma c’è un progetto e la capacità di mandare in frantumi gli slogan. Ho sempre detto che i giocatori che arrivano da fuori hanno bisogno di tempo, mentre Spalletti è stato bravo a farli integrare.

Napoli di Sarri o di Spalletti? È come chiedermi mamma o papà, quel Napoli era arrivato a vincere quasi uno scudetto ma questo ha le condizioni per fare meglio. Il Napoli di Sarri per ora è ancora meglio. L’anno scorso il Napoli di Spalletti, fino a un certo punto, ha fatto cose strane. Chiediamo a Spalletti di fare meglio di Sarri.

La partita più importante del Napoli è la prossima, deve dimostrare di aver fatto quello step in più. Il campione è quello che affronta la partita di Champions con la stessa serenità con la quale affronta una di campionato e viceversa una di campionato con la stessa grinta di una partita europea.

Siamo difronte a uno dei pochissimi allenatori che non ha mai sbagliato una stagione, sin dai tempi dell’Udinese. Ho sempre pensato che Raspadori fosse un piccolo Bruno Giordano, ha tecnica e velocità sul breve oltre ad una grande intelligenza calcistica. Il vero problema dell’Italia è che non ci sono difensori, ma il pacchetto offensivo è ricco di giocatori.”