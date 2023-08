Gazzetta, Vocalelli: “Se ADL chiede certe cifre per Osimhen, l’Inter che dovrebbe fare con Lautaro?”

Lautaro Martinez potrebbe essere "il grande affare" dell'estate dell'Inter. A sostenerlo, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, è il giornalista Alessandro Vocalelli

TuttoNapoli.net

Lautaro Martinez potrebbe essere "il grande affare" dell'estate dell'Inter. A sostenerlo, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, è il giornalista Alessandro Vocalelli: "Nel confronto con Osimhen, insomma con l’attaccante più quotato del momento, l’argentino non deve assolutamente cedere il passo. Anzi. Negli ultimi tre campionati Lautaro Martinez ha segnato infatti 59 gol, contro i 50 del napoletano. E se De Laurentiis chiede 160 milioni di clausola per il suo campione straordinario, nello stuzzicante gioco dell’estate verrebbe da chiedersi quanto potrebbe e dovrebbe chiedere l’Inter per il suo gioiello".

Il Toro, a giudizio di Vocalelli, è "il più eclettico degli attaccanti del nostro campionato". Se in questo momento sta passando quasi inosservato, c'è da star certi che sarà di nuovo protagonista non appena tornerà in campo: "Perché, fissando l’obiettivo non solo personale e ripensando al suo idolo e modello, Javier Zanetti, che cosa ci può essere di più suggestivo e bello che conquistare - con la fascia al braccio - uno scudetto?".