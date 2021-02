Gds, Malfitano: “Questo Napoli cerca di giocare alla meno peggio. Zielinski? Dopo la Fiorentina è sparito”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta Dello Sport: “Clima elettrico oggi? A prescindere dalle colpe che possiamo distribuire dal vario entourage Napoli, vi rendete conto cosa sta andando in campo ogni partita? Sta andando in campo la vergogna. Stanno scendendo in campo giocatori impauriti. Siamo certi che il problema siano veramente gli acquisti sbagliati, l’allenatore etc? Ce n’è anche un altro che secondo me è enorme: c’è una squadra in disarmo, che non ha più la forza di reagire. Atalanta ha iniziato ad avere un calo dal punto di vista fisico. Lì se togli il gol di Lozano e la palla di Osimhen in quel quarto d’ora cosa ha fatto il Napoli?! Quella palla che Insigne che anziché puntare l’avversario continua a puntare indietro?! Ieri ci sono stati errori nemmeno da Promozione. Fondamentalmente ritengo che il Napoli sia malato in tutte le sue componenti. Questo Napoli ha un problema: psicologico, fisico, emotivo. Altrimenti non si spiega. È vero che a Gattuso mancano giocatori di primo piano. Al Napoli mancano i centrali di difesa, anche se non è che abbia brillato lì dietro, adesso non più.

Vogliamo parlare di Zielinski? Questo ragazzo che contro la Fiorentina sembrava diventare uno dei più forti in quel ruolo! Dopo quella partita è scomparso. Per me per le potenzialità che ha è stato il peggiore in campo.

Maksimovic? È una squadra che non ha più nulla. Quando perdi componenti importanti, quando perdi le motivazioni, le qualità, la condizione fisica cosa resta da mandare in campo? Una crocchia di undici giocatori che cercano di giocare alla meno peggio. Ma di cosa parliamo! Sento ancora dire che deve recuperare la partita con la Juve. Il Napoli può anche vincere con la Juventus, ma a cosa serve se poi dopo quattro giorni torni ad essere inguardabile e priva di carattere. Ricordo con la Fiorentina, il lunedì intervenni alla vostra trasmissione ed eravamo tutti estasiati. Tre giorni dopo cosa è successo?! Questo è il Napoli e lo è dall’inizio del campionato. Prima c’erano più pause. Adesso non c’è partita dove tu non parti battuto.

Il contratto di Gattuso? Chi diceva che stava andando a Roma a firmare, chi l’aveva visto sull’aliscafo a capri. Questo è un giornalismo che continuo a definire spazzatura. Io non riesco veramente a sopportare che colleghi smentiscano altri colleghi. Io non mi sono mai permesso di smentire un collega. Se il collega dà una notizia è una sua informazione, poi il tempo darà la verità e il collega si farà il suo esame di coscienza. La differenza tra noi e tanti scribacchini è che noi lavoriamo, anche se magari non si concretizza. Gli scribacchini devono andare contro i loro colleghi solo per potersi mettere in mostra”.