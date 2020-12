Il Mattino, De Luca fiducioso: "Napoli da scudetto, serve solo continuità"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show' è intervenuto Francesco De Luca, responsabile dei servizi sportivi de Il Mattino: "Domani con Il Mattino sarà distribuito gratuitamente il volume Diego e Noi: noi come Mattino, come città di Napoli, come un amico. In queste due settimane abbiamo sentito l'assenza di Maradona. Diego e noi è un istant book distribuito dal Mattino gratuitamente, con foto e riflessioni, tra cui segnalo quella di Ciro Ferrara. C'è stato un passaggio di consegne nel Mondiale '82 tra Rossi e Maradona, che si concretizzò nell'86. La prima del Napoli al 'Maradona'? Questa stagione ho grande fiducia nel Napoli, ha solo bisogno di continuità, il Milan è un esempio. Se il Napoli avrà la fortuna di vedersi ribaltato i primi due gradi di giudizio, allora può anche sperare di ritrovarsi ancora più in alto in classifica" .