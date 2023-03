Il Mattino, De Luca: "Napoli grande favorito, il Milan dovrebbe fare la gara della vita"

"Spalletti sa che questa squadra non ha limiti e può arrivare ovunque, questi giochini psicologici che fanno altri allenatori lo infastidiscono".

A Radio Napoli Centrale , nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Francesco De Luca , giornalista Il Mattino : " Spalletti è un allenatore vecchio stampo, uno che legge e ascolta tutto, alcune cose gli restano impresse. A me non sembra che su Napoli si siano scritte cose particolari, questa stagione – ed è chiaro già da tempo – è stradominata dal Napoli. Qualche perplessità ci poteva essere per la lunga sosta.

Miglior calcio? Spalletti sa che questa squadra non ha limiti e può arrivare ovunque, questi giochini psicologici che fanno altri allenatori lo infastidiscono. Credo proprio che il Napoli sia da un lato del tabellone molto favorevole, nessuno quest’estate avrebbe immaginato che una tra Milan, Inter, Napoli e Benfica finisse in finale. Da qui ad Istanbul ci sono due ostacoli da superare, certamente, ma il livello tra Napoli e Milan è completamente differente: in 8 giorni dovrebbe fare le partite della vita. Per me, il Napoli resta il grande favorito.

Pugno duro al Maradona? Non credo ci sia un pugno duro, i gruppi organizzati hanno una loro visione del tifo. All’interno di uno stadio, le regole le stabilisce chi organizza l’ordine pubblico".