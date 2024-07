Il Mattino, De Luca perplesso: "Lukaku avrà bisogno di tempo per integrarsi, è tardi"

vedi letture

Francesco De Luca, giornalista de Il Mattino, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Siamo al 29 luglio, il mercato è lungo, ma uno come Lukaku ha bisogno di tempo per integrarsi in un contesto nuovo e i tempi andrebbero accelerati. Osimhen andrà via, Conte non lo considera uno del suo gruppo e non a caso si sta allenando a sprazzi.

Finchè giochi le amichevoli e la gara col Modena va bene uno come Cheddira o anche Simeone che mi è piaciuto molto ieri. Il campionato però arriva presto ed il Napoli dovrà cominciare con la migliore formazione. Lukaku è un calciatore che conosce il sistema di lavoro di Conte, è esperto ed ha già giocato in Italia, l’ambientamento non sarebbe problematico, ma bisogna che arrivi presto per far gruppo coi compagni. Il Napoli ieri ha fatto un buon test, ha divertito i suoi tifosi ed ora colpisce molto l’entusiasmo che s’è creato intorno alla squadra”.