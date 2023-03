Il Mattino, De Luca: "Questa la mossa di Sarri per battere il Napoli"

Francesco De Luca, responsabile dello sport de 'Il Mattino', è intervenuto a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte

L'assenza di Mario Rui? Guardando alle statistiche, quando il terzino non ha giocato, il Napoli ha perso. Certo però al di là del dato statistico, questo Napoli ha giocatori straordinari che danno il senso della profondità della rosa: lo si è visto in occasione degli infortuni di Rrahmani, Kvaratskhelia e Osimhen. Probabilmente ora bisogna provare a fare qualche cambio, per far rifiatare qualcuno e dare un po' di spazio a chi ne trova di meno: Spalletti è bravissimo in questo e saprà come intervenire. La sconfitta di venerdì però non è un dramma. Le uniche due sconfitte in Serie A sono arrivate da episodi e sono state di misura, assolutamente rimediabili"