Il Mattino, De Luca: "Sarebbe un errore non presentare Mazzarri"

Francesco De Luca, giornalista de Il Mattino, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Mi auguro che non sia stata fatta la scelta di non presentare Mazzarri perché sarebbe un errore. Interessa a tutti conoscere le emozioni, i progetti di Mazzarri a dieci anni dall’ultima panchina a Napoli. Lui ha voglia di riscatto che è superiore a quella del Napoli, Garcia ha lasciato una squadra che giocava male.

La rosa del Napoli è strutturata per giocare col 4-3-3, non si hanno abbastanza difensori centrali per giocare con la difesa a tre. Ci auguriamo che la sua voglia di riscatto aiuti il Napoli ad uscire da una situazione che non è grave, ma fa riflettere e può essere complicata col calendario che ci aspetta”.