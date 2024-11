Il Mattino, De Luca sul VAR: "Dal 2025 si potrà cominciare a ragionare sul nuovo protocollo”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio - 3° tempo' è intervenuto Francesco De Luca, giornalista Il Mattino: “De Laurentiis ha fatto un intervento opportuno, con toni netti. Bisogna lavorare all’interno del mondo del calcio, si devono sedere tutte le componenti e capire come far funzionare meglio questo protocollo. Non credo si inizierà a ragionare subito, come sappiamo il 14 dicembre gli arbitri saranno chiamati a votare il loro nuovo presidente, chiudendo la gestione di Pacifici. Da inizio 2025 magari si può iniziare a fare un ragionamento. Introdurre un ex calciatore in sala VAR è impossibile, l’idea dei challange come in altri sport, è una prova di maturità da parte degli stessi allenatori.

Ranieri alla Roma? Mi fa un enorme piacere che Claudio Ranieri torni, a distanza di pochi mesi, ad allenare la squadra del suo cuore e della sua città. E mi fa molto piacere che cominci da Napoli. Speriamo che Ranieri faccia capire a Friedkin come si fa il calcio ".