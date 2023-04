Il Mattino, Grimaldi: “Scorta ADL non dettata da causa allarmante, è affidata a servizio in borghese”

"Il presidente nei suoi spostamenti era già accompagnato da una macchina, quello era un discorso legato solo alla viabilità".

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giuseppe Grimaldi, giornalista de Il Mattino: “Scorta a De Laurentiis? Non ci sono state ragioni particolari, nessuna lettera anonima, non c’è stato nessun atto concreto che ha determinato la Prefettura. C’è stato un segnale molto più generale che ha indotto a rafforzare le misure di sicurezza personale di De Laurentiis. Il presidente nei suoi spostamenti era già accompagnato da una macchina, quello era un discorso legato solo alla viabilità. Stavolta, invece, la scorta è affidata ad un servizio in borghese, molto più efficace. E’ una misura non dettata da una causa allarmante, ma è una precauzione. Tutto ruota intorno alla giornata di oggi, finisce il giro di tavolo in Prefettura che non si è fatto più per sciogliere questa tensione con gli ultras. Sarebbe dovuto intervenire anche De Laurentiis, in queste ore questa mediazione è svolta dalla Digos e dal club azzurro. C’è ottimismo, staremo a vedere, la Digos già ieri aveva visionato il materiale da far entrare allo stadio.