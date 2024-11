Il Mattino, Marotta: "Kvara rimasto per Conte, ma se a giugno si presenta il Barça..."

Eugenio Marotta, giornalista de Il Mattino, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Barcellona vorrebbe Kvaratskhelia, è uno dei club che s’è messo in fila per il georgiano. Non è un caso che come si avvicina il mercato di riparazione vengono fuori contatti e incontri o accordi. Il Napoli ha un contratto fino al 2027, tutti i tasselli in orbita partenopea stanno facendo la loro parte, anche il calciatore stesso in termini di professionalità.

E’ vero che se non dovesse arrivare il tanto agognato prolungamento di contratto a giugno si vedrà. Però giugno sarà un crocevia, Kvaratskhelia è rimasto per la garanzia Conte e se il Napoli torna in Champions anche la suggestione Barcellona comincia ad essere compensata da un Napoli europeo”.