Il Mattino, Taormina: "Con l'Italia ai Mondiali per Insigne nessuna pausa fino a dicembre"

Pino Taormina, giornalista de Il Mattino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Mancini ha detto che non ci saranno problemi per la convocazione di Insigne? Il ct pensa a sé stesso, si è messo nei guai da solo con questa qualificazione che non è riuscito a conquistare a ottobre-novembre. Quindi guarda nel breve e per gli spareggi potrà contare su Insigne. La Mls è un campionato che come date è completamente all’opposto di quello che accade in Europa. Se l’Italia andrà ai Mondiali Insigne andrà in Qatar senza essersi praticamente mai fermato.

E’ sicuramente positivo che i club abbiano concesso alla Nazionale di convocare questi giocatori per lo stage di Coverciano, tutto il possibile per dare la possibilità all’Italia di qualificarsi ai Mondiali va fatto. Certo vedere che la Cremonese ha a Coverciano gli stessi giocatori del Napoli allora capisci qual è il vero valore di questo stage. Mancini le prova tutte e in quest’ottica ha fatto bene a convocare anche Balotelli”.