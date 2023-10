Il Mattino, Taormina: "Gli ex Rrahmani e Simeone titolari contro il Verona"

Pino Taormina, giornalista de Il Mattino, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Pino Taormina, giornalista de Il Mattino, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Anche Juan Jesus non recupererà per Verona e Garcia dovrà inventarsi una nuova coppia difensiva. Secondo me giocherà sicuramente Rrahmani dal 1′. Mi auguro che sia l’ora di Simeone, uno di quelli che se ne sta buono buono in panchina senza mai lamentarsi. Invece Raspadori ha avuto diverse occasioni quest’anno, anche se non nel suo ruolo preferito. Credo che col Verona giocherà Simeone e poi con l’Union ci sarà spazio per Raspadori”.