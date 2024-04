Il Mattino, Taormina: "Osimhen al PSG? Può darsi, ma qualcuno può fare percorso inverso"

Pino Taormina, giornalista de Il Mattino, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

C'è l'ipotesi che al Napoli possa arrivare qualche calciatore del PSG, soprattutto in vista dell'operazione tra il club parigino ed Osimhen. Osimhen ha il suo prezzo e il Napoli lo vuole in un'unica soluzione, il PSG se esce dalla Champions partirà a rifondare e potrebbero cambiare diversi volti.

Molto dipenderà anche da chi sarà l’allenatore del Napoli. Mai come adesso De Laurentiis si sta muovendo in anticipo, c’è un tesoretto da 120 mln più altri 80 che permetterebbero a De Laurentiis di allestire una squadra molto competitiva”.