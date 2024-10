Il Mattino, Taormina: “Rinnovo Kvara è un vicolo cieco, col Napoli c’è distanza"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo' è intervenuto Pino Taormina, giornalista de Il Mattino: "Rinnovo di Kvara? Una situazione che è in un vicolo cieco, per me. Si pensava che al ritorno dalle vacanze, Kvara e il suo staff avrebbero accettato l'offerta che De Laurentiis era andato a fare personalmente in Germania durante l'Europeo. Quando si sono rivisti, invece, c'è stata una contro proposta che ha rimesso tutti in discussione. In questo momento, le condizioni per rinnovare non ci sono. Il Napoli si sente forte di un contratto blindatissimo, che non c'è una clausola ed è impensabile che possa andare via la prossima estate senza una trattativa col Napoli. Non credo che, in tempi brevi, la questione possa essere risolta nella maniera in cui tutti sperano, ovvero con il prolungamento del contatto.

Fuga Napoli? Tutti i tifosi metterebbero la firma affinché restassero per sempre 2 punti di vantaggio, anche se non si allargano. Non so se è una fuga, il campionato è all'inizio, c'è stato grande equilibrio. Venerdì sera è stata una bella serata perché il Napoli ha vinto ed anche perché alcuni risultati sorridono agli azzurri, ma è molto presto per capire se può essere l'inizio di una stagione esaltante come quella di Spalletti. Un obiettivo Conte l'ha già centrato: questa è una squadra vera, finalmente, che combatte, compatta, con un'organizzazione. Per capire se può strappare il traguardo da primi in classifica, aspettiamo quantomeno il prossimo mese, le prossime cinque partite possono dire qualcosa in più sulle vere ambizioni di questo Napoli.

Il Napoli ha ancora tanto da dimostrare? Finora il Napoli ha ribaltato una situazione complicatissima che stiamo dando per scontata. Conte si è impegnato tanto per far sì che certi giocatori tornassero ad essere di livello, dopo la passata annata. Fino ad adesso c'è stato un rendimento positivo da parte di tutti, è un campionato equilibrato, divertente, se la smettessero di dare rigorini sarei anche più contento".