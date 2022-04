Il Mattino, Taormina su Insigne: "A Bergamo il suo rendimento offensivo è cresciuto per un motivo"

"La prestazione di Bergamo fa sperare che il suo finale di stagione sia un finale di stagione alla Insigne".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Pino Taormina, giornalista de Il Mattino: "Con la Fiorentina Politano o Lozano dall'inizio? Non trascurerei le chance di Lozano, soprattutto per la prestazione che ha fatto a Bergamo. Bisogna anche capire se ci sarà Osimhen, ma sicuramente il messicano ha buone possibilità di partire titolare con la Fiorentina.

Osimhen? E’ uno dei giocatori che nel corso di questa stagione ha fatto maggiormente la differenza, anche quando non segna. E’ evidente che Insigne con l’Atalanta ha dato una mano minore nella fase difensiva e si è visto che il suo rendimento, quando aveva il pallone, è stato superiore. La stagione del capitano è fatta di alti e bassi ma a Bergamo ha fatto vedere cosa ci si aspetta da un giocatore come lui in termini di qualità e leadership. La prestazione di Bergamo fa sperare che il suo finale di stagione sia un finale di stagione alla Insigne.

Assenze contro la Fiorentina? Durante la gara con l’Atalanta si scherzava che non si facesse male Ospina, perché non c’era la riserva in panchina. Ora invece è recuperato anche Meret. Sono convinto che anche se non dovesse giocare Osimhen Spalletti riuscirà a trovare la soluzione. La Fiorentina ha 20 punti rispetto all’anno scorso e questo dà la prova di quanto bene ha lavorato Italiano, tecnico che tanto piaceva anche De Laurentiis".