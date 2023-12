Il Mattino, Taormina su Meret: "Il Napoli ha grande stima, in passato accontentò una sua richiesta"

"Deve essere in grado di gestire la pressione della piazza e superare le difficoltà, se vuole giocare in una squadra come il Napoli".

Pino Taormina, giornalista de Il Mattino, è intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero, ha parlato della sconfitta del Napoli contro il Real in Champions League e della gara che gli azzurri giocheranno domenica sera in campionato contro l’Inter: “Il Braga è una trappola, se la partita andasse male potrebbe determinare tutta la stagione. Mi preoccupa molto come gara. Per quanto riguarda le avversarie, se si torna a giocare come l’anno scorso non si deve temere nulla. Discorso diverso per la squadra di questa stagione. Probabilmente il Braga a Napoli perderà, ma vengono al ‘Maradona’ con una speranza di passare.

Simeone? Incredibile come abbia sorriso nonostante la sostituzione nel primo tempo.

La prestazione del Bernabeu è stata positiva nonostante la sconfitta, il livello del Real non lo si scopre adesso. C’è stata maggiore personalità con l’avvento di Mazzarri, mi è piaciuta molto di più la partita di ieri che quella di Berlino.

Natan? Un ragazzo perbene e simpatico, che però è arrivato in una dimensione più grande rispetto a quelle che ha affrontato finora. Con il Real ha commesso vari errori.

Meret? Un patrimonio del Napoli e del calcio italiano. Ieri ha commesso un brutto errore perché il pallone di Paz lo deve prendere, ma con l’Inter deve essere lui a scendere in campo. Il Napoli di lui ha grande stima, tanto è vero che in passato lo ha accontentato quando il portiere aveva richiesto di non avere un secondo di livello alle spalle. Deve essere in grado di gestire la pressione della piazza e superare le difficoltà, se vuole giocare in una squadra come il Napoli.

Inter? Partita che può rappresentare una grande occasione per riappacificarsi con il pubblico e risvegliare la passione dei tifosi. Non schiererei Osimhen dal 1′, ma se andrà in campo vorrà dire che sta bene. Non sottovaluterei poi la presenza o meno di Zielinski.

Questione stadio? Vanno fatti dei lavori a prescindere in previsione di Euro 2032, al momento Napoli non potrebbe ospitare l’evento. Un momento in cui ADL ha pensato di poter concretamente avere lo stadio è stato il 2015, quando presentò un progetto con l’architetto Zavanella ma fu bocciata da De Magistris e il Consiglio Comunale”.