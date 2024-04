Il Roma, Scotto: "ADL-Conte stanno parlando. Manna scelta impossibile da criticare"

A Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista Il Roma

"Manna? De Laurentiis è bravo anche quando fa scelte che potrebbero essere sbagliate. Nessuno può bocciare questa scelta. Manna è molto bravo, ha ottime referenze, è vero che era sconosciuto, ma chi conosce la realtà della Next Gen e Serie C, sa che questo ragazzo ha messo in piedi in tempi irrisori un grande club. Impossibile ed errato criticare, ma non si può neanche dire che è la scelta giusta.

Credo che De Laurentiis stia provando a fare da contrappeso all’allenatore, un po’ come Benitez e Bigon. Chissà che non voglia fare lo stesso adesso. Credo che il progetto De Laurentiis stia cambiando, volendo crescere giovani, quindi se Conte – o chi per esso – sarà convinto da un progetto simile e mettersi in gioco per un progetto. Lukaku con Conte a Napoli? Ci credo poco. Lukaku è un calciatore più vicino alla sua fine carriera che non al suo momento migliore. Mi meraviglierebbe una scelta del genere. Credo che Conte accetterebbe Napoli – anche con un ingaggio minore – per qualcosa di diverso. Sono sicuro che i due stanno parlando, sono amici e l’hanno dichiarato più volte. In Germania, proprio la settimana scorsa, leggevo della pista raffreddata col Bayern Monaco. Sarà un’estate frizzante da un punto di vista delle panchine".