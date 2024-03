Il Roma, Scotto: "Champions quasi impossibile, peccato aver preso Calzona così tardi"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma,è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione La Domenica Azzurra

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma,è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione La Domenica Azzurra: “Mission impossible per la qualificazione alla prossima Champions è la definizione giusta. E’ oggettivamente quasi impossibile ed è un peccato perché Calzona da un lato ha sistemato tante cose, l'atteggiamento e il modo in cui il Napoli affronta le partite, però dall’altro non ha garantito quella svolta in termini di vittorie consecutive.

Purtroppo, il Napoli ha sbagliato la scelta sia del primo che del secondo allenatore. I 4 punti persi in quel modo con Cagliarie e Torino pesano troppo. Il pari col Torino nell’ultimo turno ancora di più, perché una vittoria poteva dare al Napoli lo slancio utile per la rincorsa. Per me se il Napoli non va in Champions la stagione è fallimentare. E’ chiaro che un passaggio ai quarti, battendo il Barcellona, sarebbe un contentino non da poco, specie se poi, con due vittorie tra ottavi e quarti, il Napoli riuscisse a qualificarsi per il mondiale per club. Ma è abbastanza complicato”.