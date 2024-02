Il Roma, Scotto: "Forse Cannavaro avrebbe impattato come De Rossi a Roma"

Giovanni Scotto, giornalista Il Roma, è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione La Domenica Azzurra

Giovanni Scotto, giornalista Il Roma, è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione La Domenica Azzurra: “Purtroppo per Mazzarri Lindstrom è un vice-Kvaratskhelia e quindi giocherà poco. Contro il Verona l'ho visto molto bene, dentro al campo, per le qualità che possiede ha bisogno di libertà. Sul binario, sulle corsie, è meno efficace.

Da mezz'ala lo proverei, se imparasse anche a difendere. Lindstrom con allenatori alla Spalletti, cioè che migliorano i calciatori, potrebbe crescere, del resto ha ancora 23 anni. Nella corsa Champions mi preoccupa più di tutti il Napoli stesso, perchè non offre garanzie, non è una squadra che in questo momento è in grado di fare un filotto di vittorie per conquistare il quarto posto.

De Rossi sta facendo bene a Roma, è stato fatto anche un cambio intelligente. Chissà se, come è successo a Roma, anche Fabio Cannavaro avrebbe avuto lo stesso impatto a Napoli. E’ una suggestione e nulla più. Il mio voto al mercato del Napoli è 5.5 perché il club non ha centrato l’obiettivo dichiarato che era il difensore. Non si può mancare l’obiettivo cercato dall’estate, Natan è un prospetto ma a gennaio andava preso un altro difensore. Però Ngonge è per me il colpo più interessante dell’intera sessione di mercato. Dopo Politano credo che possa toccare a Kvara per il rinnovo del contratto: a Matteo c’era una promessa fatta già due estati fa, per il georgiano credo che si possa arrivare, entro l’estate, al rinnovo con un ingaggio triplicato”.