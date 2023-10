Il Roma, Scotto: “Garcia sfiduciato. L'alternativa è Tudor, altrimenti Fabio Cannavaro"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma ed esperto di calciomercato

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma ed esperto di calciomercato: "Difficile prevedere le prossime mosse di De Laurentiis. Oggi è a Castel Volturno, è stato con Garcia e probabilmente cercherà quantomeno di ricomporre un po’ il guaio che ha fatto con quelle parole pesanti che l’allenatore non ha gradito. Quelle parole, tra l’altro, non erano destinate ai giornalisti, ma confidenziali e lui stesso è rimasto irritato da quanto è emerso. Di fatto, Garcia è stato sfiduciato. Ha deciso di stare accanto alla squadra e chiedere di compattarsi, l’intenzione è di continuare ancora con lui. Sinceramente, ho qualche segnale diverso che riguarda l’intenzione di chiudere con Garcia e cambiare pagina.

Non mi meraviglierei che Garcia prende atto della sfiducia e fare un passo indietro, una soluzione che non farebbe dispiacere a nessuno oggi. De Laurentiis si aspetta una reazione, un cambio di atteggiamento da parte dell’allenatore, ma non ha accantonato l’idea di esonerarlo o indurlo alle dimissioni. Conte ha rifiutato, non se la sente di tornare in panchina adesso, pare anche per qualche problemino di salute che ha avuto e risolto, l’idea sarebbe quella del traghettatore per poi riformare il progetto Napoli la prossima estate. Non è più una questione di moduli o altro, ma proprio di atteggiamento, un modo di porsi che sta isolando il tecnico dentro il Napoli. Garcia piace a pochi a Castel Volturno, perciò De Laurentiis ha deciso di intervenire con la sua presenza.

Lo spogliatoio è un po’ “spaccato” e il presidente ha chiesto un cambio di atteggiamento che va dimostrato: deve vincere a Verona senza cambi cervellotici, senza scelte che fanno infuriare i giocatori più importanti. A quel punto, due sono le strade: o ciò non accade e Garcia fa un passo indietro, oppure lo esonera. L’alternativa? Tudor. Ci sono una schiera di allenatori italiani che sono stati scartati. C’è un nome che è stato fatto a De Laurentiis su cui non ha chiuso la porta che è Fabio Cannavaro. La possibilità è minima, ma pare che De Laurentiis non l’abbia accantonato. Non so perché proseguire con Garcia, soprattutto dopo il doppio autogol delle parole contro di lui ed il 'no' pubblico di Conte".