Il Roma, Scotto: "Non prendere Perez è un errore, si è preferito un giocatore non pronto"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Giovanni Scotto, esperto di calciomercato e giornalista Il Roma: "Non mi meraviglio più di niente, secondo me non c’è logica. L’esigenza del difensore era venuta fuori anche dalle parole di Mazzarri, non è campata in aria, ma voglio evitare di pungere, non è mai bello mettere in dubbio la professionalità. Questa voglia di prendere attaccanti, mezzepunte è sempre presente in casa Napoli. Il discorso numerico della lista doveva essere tenuto in considerazione, Lindstrom è diventato un problema. Anche la storia di Angelozzi, può essere mai che non conosce il regolamento? Mah. Il calcio è fatto di queste storie.

Non prendere Perez è un errore, specialmente adesso che Mazzarri vuole fare la difesa a 3 e mettere Di Lorenzo centrale di destra. Andava preso e tenuto Ostigard, si è preferito prendere Traoré che, tra l’altro, non è neanche pronto. Non è la prima volta che accade una cosa del genere, ricordo quella sessione di mercato in cui furono presi Ounas e Younes nello stesso ruolo pensando di fare l’affare".