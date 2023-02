KK, De Maggio: "Sono scaramantico? Per il Napoli faccio cose maniacali”

"Io dico che tendenzialmente non sono scaramantico, poi mi rendo conto di fare delle cose che sono maniacali".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli ha parlato il direttore Valter De Maggio: "Io dico che tendenzialmente non sono scaramantico, poi mi rendo conto di fare delle cose che sono maniacali. Ad esempio ogni giovedì sempre alla stessa ora ho un appuntamento in centro. Una volta per questo appuntamento ho lasciato l’auto in un garage il Napoli la domenica dopo ha vinto. Quindi il giovedì dopo sono riandato là e il Napoli ha vinto ancora. Quindi anche ieri sono andato nello stesso garage. Poi posso dirvi anche che ogni volta che gioca il Napoli indosso sempre la stessa felpa. Non sono scaramantico, assolutamente no…”