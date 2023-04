KK, De Maggio svela: "Maradona aperto per aspettare la squadra di ritorno da Udine"

"C'è l'ipotesi di anticipare l'orario di Udinese-Napoli di giovedì".

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni di 'Pressing' su Italia 1: "C'è l'ipotesi di anticipare l'orario di Udinese-Napoli di giovedì. Già ieri all'interno del Maradona si è discusso ad un'ipotesi sul tavolo. Prefetto e il Calcio Napoli parlano per tenere lo stadio Maradona aperto giovedì da così permettere alla squadra di ritorno da Udine di abbracciare il grande pubblico. Non solo per una questione di ordine pubblico, ma anche per questo motivo si sta pensando di anticipare l'orario di Udinese-Napoli".