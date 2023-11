KK, Martino: "Con l'Union mi aspetto un ritorno dal 1' in difesa"

Il giornalista Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

Il giornalista Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Forse si esagera nelle critiche al Napoli, perché se è vero che la Salernitana è fanalino di coda è pur sempre una squadra di Serie A. Il Napoli non è quello dell’anno scorso, è vero, ma ha vinto e non è mai scontato visto che non è una squadra come il City, il Bayern o il Real Madrid. Se il Napoli batte l’Union Berlino sarebbe con un piede agli ottavi di finale di Champions League e questo sarebbe il primo traguardo importante. Poi ci sarà l’Empoli che ti può consentire di proseguire la marcia giusta in campionato.

Quest’anno è vero che il Napoli ha rallentato rispetto all’anno scorso in termini di punti, ma l’Inter non dimentichiamo che attualmente ha sette punti in più, gli stessi che attualmente la separano dal Napoli. Con Raspadori il Napoli ha acquistato un gioiellino che può diventare una punta di diamante, sta bruciando le tappe. Può diventare un diamante tra i più forti al mondo. Natan titolare con l’Union? Bisogna capire la situazione di Rrahmani ma il brasiliano me lo aspetto dal primo minuto, anche se Ostigard sta facendo molto bene”.