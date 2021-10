KK, Martino: "Insigne? Con offerta altrove da oltre 5mln all'anno cambia tutto, ma è difficile"

Carmine Martino, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Rinnovo Insigne? Rischiamo di cambiare umore in funzione di una dichiarazione e del tono della voce e così potremmo avere degli alti e dei bassi. Lui ha giustamente detto che non è una questione facile e questo lo sapevamo già, le parti discutono da tempo. Si andrà avanti, c'è poco da dire. La telenovela andrà avanti per un po' di tempo ma alla fine penso ci sarà il lieto fine perché questa è la volontà di entrambe le parti. Ma credo che se arriva una squadra che offre a Insigne più di 5 milioni all'anno cambia tutto, ma non è semplice e non è detto accada".