KK, Martino: “Kvara è costato almeno 8 punti al Napoli, da lui non ti aspetti certi errori”

"Le responsabilità non sono tutte sue, lui avverte il peso di un’attenzione che ora riceve e prima non aveva".

Nel corso di 'Radio Goal', è intervenuto il giornalista di Kiss Kis Napoli Carmine Martino: "Col Monza la prestazione del Napoli non dispiaciuta, è il risultato che è assai deludente. La squadra ha costruito, ma se ti mangi gol già fatti o quasi c’è poco da fare. E’ mancato il gol, se il Napoli è avesse vinto nessuno starebbe a discutere di una crisi che si sta aprendo.

Non puoi sbagliare tutti questi gol, non può Kvara commettere tutte quelle assurdità davanti al portiere, non te le aspetti da lui. Quest’anno Kvara è costato almeno 8 punti al Napoli. Le responsabilità non sono tutte sue, lui avverte il peso di un’attenzione che ora riceve e prima non aveva. I difensori commettono dei falli assurdi contro di lui e non è tutelato dagli arbitri. Prima i giocatori bravi erano tutelati, ora non più. Da quando è andato via Messi dall’Europa è cambiato l’atteggiamento degli arbitri”.