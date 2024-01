KKN, il retroscena di De Maggio svilisce Meluso: “Per birre e vino deve chiedere ad ADL!”

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal ha rivelato un retroscena

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal ha rivelato un retroscena: “Il Napoli va a giocare con l’Union Berlino in Champions e vince la partita 1-0. Da programma Garcia aveva detto di non tornare a Napoli nella notte ma di restare a Berlino in albergo per poi fare ritorno la mattina seguente in Italia con il charter. Dopo la vittoria tornano in albergo tutti contenti e i calciatori vogliono ordinare le birre mentre lo staff tecnico il vino e Meluso dice che deve prima sentire De Laurentiis. Ma c’è bisogno di chiedere il permesso a De Laurentiis?”.