KKN, Martino: “Ecco perchè non gioca Lindstrom. Domani può rifiatare Zielinski”

Il giornalista Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

Il giornalista Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Una vittoria domani sarebbe un grande risultato, significherebbe tanto arrivare agli ottavi per il Napoli. Se stasera il Milan dovesse perdere rischierebbe di uscire dalla Champions ed il Napoli potrebbe anche ambire al Mondiale per Club. Il Napoli dev’essere concentrato ai massimi livelli altrimenti, anche con l’Union si potrebbe soffrire. Mi aspetto Rrahmani e Natan in difesa, ma Ostigard pure potrebbe avere qualche chance per le sue qualità fisiche. Rrahmani non dovrebbe giocare con l’Empoli e in quel caso giocherà il norvegese. Rivedremo anche Olivera dal 1′ per avere più fisicità e poi può fronteggiare la frenesia dei tedeschi. Sono curioso di capire chi sceglierà Garcia a centrocampo, qualcuno ipotizza che possa rifiatare Zielinski.

Lobotka? Finalmente abbiamo visto determinate geometrie, ha giocato come sa fare. Ha avuto anche la possibilità di esprimersi con più libertà visto che in altre occasioni veniva marcato quasi ad uomo. Oggi è insostituibile in casa Napoli, è l’unico.

Lindstrom dal 1′? Ha giocato in Germania, conosce a memoria la Bundesliga e lo vedrei bene dal 1′ anche per far tirare il fiato a Politano. Ci sarà questa staffetta, sicuramente. Poi il danese deve dimostrare di essere capace anche in fase di copertura, forse è quello il suo problema. Il Napoli l’ha preso in vista dell’anno prossimo, nel caso dovesse andare via uno tra Kvaratskhelia e Zielinski.

Raspadori ed Osimhen insieme? E’ un bel rompicapo. Se dovessero giocare insieme andrebbe escluso Zielinski che per me non si tocca. Il Napoli deve rinnovargli subito il contratto. Zielinski in campo, per me, ci deve andare sempre”.