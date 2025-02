Le Iene, Roma: "Cos'ha l'Inter da nascondere sul caso Microgame? Non mi rispondono..."

Oggi su CRC nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il giornalista de Le Iene Filippo Roma. Di seguito le sue parole: "La società Microgame controlla un sito che raccoglie scommesse, dove se vuoi scommettere, ti devi registrare e firmare un contratto con Microgame. Microgame fornisce servizi informatici alle Bitcoin del gioco d’azzardo e tramite un altro sito raccoglie le scommesse. Queste cose l’Inter non le ha dette: è tutto parziale quello che dicono i nerazzurri. Marotta ha detto che è parzialmente impreparato sulla vicenda.

Non sono soddisfatto delle domande che ho posto a Marotta. Dopo la scarsa risposta, Marotta se n'è andato. Non ho potuto fare altre domande poiché non mi è stato possibile. Lui ha dribblato e se ne è andato. Il suo è stato un ottimo dribbling.

Non è vero che non eravamo informati. Siamo preparatissimi e informatissimi sulla vicenda. Microgame, la società amministrata da Carassai, raccoglie le scommesse sulle partite di Serie A. Nel servizio faccio vedere che avrei potuto scommettere sulla partita di sabato attraverso il sito di proprietà di Microgame.

Non abbiamo prove di misfatti al momento. Non ho mai avuto una risposta dell'Inter privatamente. Ho provato a contattare lo stesso Carassai e mi ha risposto che preferiva non parlare di questo argomento. Se non c’è niente da nascondere, perché sottrarsi? È nel tuo interesse chiarire la tua posizione. Questo defilarsi insospettisce: vogliono mantenere un’aria di opacità su questa vicenda.

I prossimi step? Per ora non ci sono novità. Se ci dovesse contattarci l’Inter o Carassai gli daremo diritto di replica, ma al momento ci fermiamo qua".