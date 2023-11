Mediaset, Benvenuti: “Garcia a Roma si arrese davanti alla Juve dicendo una cosa”

Francesca Benvenuti, giornalista Mediaset, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Francesca Benvenuti, giornalista Mediaset, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Quando Garcia arrivò a Roma fece benissimo il primo anno, poi quello successivo sarebbe dovuto essere quello della conferma, ma non fece chissà che. Ricordo si arrese anche in conferenza stampa dicendo che non avrebbe potuto più lottare contro la Juventus perchè molto più forte. Ha perso una caratteristica che era quella dell’affabulazione, il dialogo e la dialettica erano due punti di forza di Garcia. A lui la fiducia della proprietà l’ha avuta sempre a differenza di Roma.

La delusione è stata fragorosa ma per ragioni tecniche. Non credo sia l’unico responsabile a Napoli. Ha fatto sicuramente delle scelte discutibili, è venuta meno la fiducia in alcuni calciatori. Non si è mai unici responsabili nè unici fautori”.