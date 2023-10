Mediaset, Benvenuti: “Garcia si concentra su un altro aspetto rispetto a Spalletti”

Francesca Benvenuti, giornalista Mediaset, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Francesca Benvenuti, giornalista Mediaset, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “E’ un periodo complicato per Garcia a Napoli. Nella sua parentesi romana ricordo un bel legame coi senatori dello spogliatoio. E’ un allenatore che tra le sue virtù ci mette il dialogo e la comunicazione. Forse meno stressato dalla ricerca tattica di quanto potesse essere Spalletti, ma si concentra sullo scambio di idee col suo spogliatoio. Ora il momento è diverso, le responsabilità sono diverse avendo raccolto un’eredità pesante.

E’ stato anche ‘coraggioso’ ad accettare la piazza di Napoli, non s’è fatto irretire o immobilizzare da un’eredità così pesante. Quello che potrebbe pesare in questa sosta sono le assenze, ci vorrà ancora un filo in più di pazienza e serrare i ranghi. Non credo molto alle tabelle di marcia che piacciono a noi giornalisti. Una, due, tre partite per la verità? Non lo so, so solo che la reazione dev’esserci e si costruisce tutti insieme”.