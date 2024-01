Mediaset, Cesari: "Rigore per la Fiorentina inevitabile. Bravissimi arbitro e VAR"

Graziano Cesari, ex arbitro, è intervenuto a Mediaset nel post-partita di Napoli-Fiorentina

Graziano Cesari, ex arbitro, è intervenuto a Mediaset nel post-partita di Napoli-Fiorentina: "È inevitabile il calcio di rigore. Mario Rui non sfiora mai il pallone e tocca Ikoné. Bravissimi anche al VAR perché l'arbitro è sicuro e quel contatto va valutato dal campo. Anche se il direttore di gara non avesse fischiato il VAR non sarebbe intervenuto. L'entità in questi casi la decide l'arbitro, perché si tratta di soggettività".